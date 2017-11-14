Волкер и Сурков договорились продолжать работу по Донбассу
Спецпредставитель США Курт Волкер в понедельник встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Они обсудили усилия по прекращению конфликта на Донбассе, сообщило посольство США в России.
"Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют разные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этой области будет продолжена", - говорится в заявлении.
В России говорят, что стороны обсуждали возможное размещение миссии сил ООН в Украине. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на Суркова.
По его словам, Волкер передал дополнение к российскому варианту резолюции по миротворцам ООН.
"Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", - отметил помощник президента России.
Он также сказал, что стороны решили продолжать работу над сближением позиций.
Это была уже третья встреча Волкера и Суркова. Информации об их содержании обычно поступает мало.
Сербские СМИ писали, что встречи проходят в Сербии, потому что Сурков находится в списке западных санкций и не может въезжать в страны ЕС.
В начале сентября мировые лидеры начали активно обсуждать инициативу введения на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.
Украина предложила такую миссию на всей территории неподконтрольных районов, включая границу.
Россия якобы поддержала идею с миротворцами, но только на линии разграничения между отдельным районам Донбасса и подконтрольными Киеву территориями.