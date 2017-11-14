Волкер и Сурков договорились продолжать работу по Донбассу

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Спецпредставитель США Курт Волкер в понедельник встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Они обсудили усилия по прекращению конфликта на Донбассе, сообщило посольство США в России.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют разные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этой области будет продолжена", - говорится в заявлении.

В России говорят, что стороны обсуждали возможное размещение миссии сил ООН в Украине. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на Суркова.

По его словам, Волкер передал дополнение к российскому варианту резолюции по миротворцам ООН.

Копірайт зображення RL Image caption Курт Волкер летом стал специальным посланником администрации по Украине

"Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", - отметил помощник президента России.

Он также сказал, что стороны решили продолжать работу над сближением позиций.

Это была уже третья встреча Волкера и Суркова. Информации об их содержании обычно поступает мало.

Сербские СМИ писали, что встречи проходят в Сербии, потому что Сурков находится в списке западных санкций и не может въезжать в страны ЕС.

В начале сентября мировые лидеры начали активно обсуждать инициативу введения на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.

Украина предложила такую ​​миссию на всей территории неподконтрольных районов, включая границу.

Россия якобы поддержала идею с миротворцами, но только на линии разграничения между отдельным районам Донбасса и подконтрольными Киеву территориями.