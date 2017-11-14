Гослесагентство расследует возможный отстрел рыси лесничим

Копірайт зображення UNIAN Image caption Рысь в харьковском зоопарке. В дикой природе в Украине они встречаются редко

Государственное агентство лесных ресурсов начало служебное расследование относительно возможного отстрела животных, занесенных в "Красную книгу Украины", лесничим на Закарпатье.

Об этом в агентстве сообщили в ответ на запрос ВВС Украина.

Согласно информации, обнародованной в сообществе "Небезразличная Раховщина" в Facebook, лесничий Устерицкого лесничества госпредприятия "Раховское ЛДГ" вместе с сыном якобы охотились на рысь и тетерева. К сообщению добавлены фото, на которых видны мужчины с оружием и убитыми животными и птицами.

Оба вида находятся на грани исчезновения в Украине.

"Незаконный отстрел животных является преступлением, за которое предусмотрена ответственность, в частности за убийство краснокнижных видов животных предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в агентстве.

"Гослесагентство жестко осуждает любые подобные действия, особенно если они могли быть совершены работниками лесной отрасли Украины", - добавили в сообщении.

Там подтвердили, что упомянутый в публикации человек действительно работает в лесничестве, и на время проведения служебного расследования его отстранили от исполнения должностных обязанностей.

"В случае подтверждения информации будут приняты соответствующие меры", - добавили в Гослесагентстве и пообещали сообщить о результатах проверки.

Рысь в Украине встречается в Карпатах и ​​на Полесье. Согласно "Красной книге", в первом регионе численность ее популяции оценивается в 350-400 особей, во втором - до 80-90.

Одной из причин исчезновения вида является браконьерский отстрел.

Что касается тетерева, в Украине распространен лишь один его вид - на Полесье, в Карпатах, а также на севере лесостепной полосы. Больше всего - в Житомирской области.

В начале 1970-х годов в Украине насчитывалось более 66 тыс. этих птиц, однако к 2007-му их осталось чуть больше 13 тыс.

Оба вида охраняет не только украинское, но и европейское законодательство.

Недавно в Украине обсуждали возобновление разрешения на охоту на лосей, популяция которых также существенно уменьшилась.

Также в украинских городах провели марши за права животных.