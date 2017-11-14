По мотивам "Властелина колец" снимут сериал

  • 14 ноября 2017
The original ring which featured in the film versions of the fantasy tale Копірайт зображення Getty Images

Американская корпорация Amazon получила право на съемку сериала по мотивам трилогии английского писателя Дж. Р.Р. Толкина "Властелин колец".

В основе будет сюжет, предшествующий "Хранителям кольца" - первой части трилогии.

В Amazon планируют отснять несколько серий, а также, возможно, спин офф.

Киноадаптация произведения от режиссера Питера Джексона выиграла 17 Оскаров и заработала почти 6 млрд долларов кассовых сборов.

Шэрон Тал Югадо, ответственная за написание сценариев в сериалах для Amazon, сказала: "Властелин колец" - это феномен культуры, который захватил внимание поколений поклонников с помощью литературы и большого экрана".

Она сказала, что фанатов ждет "новое эпическое путешествие в Средиземье".

Amazon до сих пор не назвала дату выхода сериала, а также тех, кто там будет сниматься.

В фильмах 2001-2003 годов сыграли такие звезды, как Элайджа Вуд, сэр Иен Маккелен, Орландо Блум и Лив Тайлер.

Многие поклонники книг и фильмов скептически высказались относительно новостей о сериале.

Один из пользователей написал, что не будет смотреть новое шоу, если там будут сниматься новые актеры.

"Я лучше посмотрю на Элайджу Вуда в роли Фродо, и меня не волнует, сколько ему лет", - написал один корреспондент в Twitter.

Другой выразил надежду, что к новому сериалу присоединится новое поколение, и это "согревает его сердце, потому что Толкин изменил его жизнь".

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