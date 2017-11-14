По мотивам "Властелина колец" снимут сериал

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Американская корпорация Amazon получила право на съемку сериала по мотивам трилогии английского писателя Дж. Р.Р. Толкина "Властелин колец".

В основе будет сюжет, предшествующий "Хранителям кольца" - первой части трилогии.

В Amazon планируют отснять несколько серий, а также, возможно, спин офф.

Киноадаптация произведения от режиссера Питера Джексона выиграла 17 Оскаров и заработала почти 6 млрд долларов кассовых сборов.

Шэрон Тал Югадо, ответственная за написание сценариев в сериалах для Amazon, сказала: "Властелин колец" - это феномен культуры, который захватил внимание поколений поклонников с помощью литературы и большого экрана".

Она сказала, что фанатов ждет "новое эпическое путешествие в Средиземье".

Amazon до сих пор не назвала дату выхода сериала, а также тех, кто там будет сниматься.

В фильмах 2001-2003 годов сыграли такие звезды, как Элайджа Вуд, сэр Иен Маккелен, Орландо Блум и Лив Тайлер.

Многие поклонники книг и фильмов скептически высказались относительно новостей о сериале.

Один из пользователей написал, что не будет смотреть новое шоу, если там будут сниматься новые актеры.

"Я лучше посмотрю на Элайджу Вуда в роли Фродо, и меня не волнует, сколько ему лет", - написал один корреспондент в Twitter.

Другой выразил надежду, что к новому сериалу присоединится новое поколение, и это "согревает его сердце, потому что Толкин изменил его жизнь".