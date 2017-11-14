ДТП в Киеве: чиновнику объявили о подозрении

Копірайт зображення Главный сервисный центр МВД

Работнику киевского сервисного центра МВД, выехавшему на встречную полосу, объявили о подозрении. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Там также сообщили, что работник МВД Украины, который был за рулем Mazda-7, "не справился с управлением" и столкнулся с автомобилем марки Mitsubishi, который отбросило на авто Nissan.

Пассажир Mitsubishi погиб на месте происшествия, а 62-летний водитель иномарки госпитализирован.

Также заявили, что водитель Mazda, по предварительной информации "находился в состоянии алкогольного опьянения", его задержали.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что работник МВД "будет находиться под стражей до решения суда, которое определит дальнейшую меру пресечения".

Если вину докажут в суде, мужчине грозит до восьми лет ареста.

• В Киеве произошло смертельное ДТП с участием чиновника МВД

В реестре электронных деклараций есть человек с фамилией и именем, которые назвали в Главном сервисном центре МВД.

По данным реестра, он занимает должность ведущего специалиста-администратора. В декларации сказано, что его жена владеет авто Mazda 2013 года выпуска.