Экс-глава департамента НАПК заявила о коррумпированности агентства

  • 14 ноября 2017
Керівниця Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна Копірайт зображення uacrisis.org
Image caption Руководитель Департамента финансового контроля Анна Соломатина

Чиновница Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обвинила свое руководство в фальсификации проверок электронных деклараций госчиновника по указанию властей.

С такими обвинениями во вторник выступила руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина.

"Е-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения председателя и членов НАПК", - сказала чиновница.

"Результаты проверок фальсифицируются так, как это нужно руководству НАПК", - уточнила Соломатина.

Она рассказала, что передавала в Генпрокуратуру пакет документов об этих нарушениях своего руководства. Однако ей эти документы "по непонятным причинам" вернули без рассмотрения.

После этого Анна Соломатина решила обратиться в НАБУ, а также к нескольким народным депутатам, в частности Мустафе Найему, который пригласил ее сделать публичное заявление.

Она решили уволиться из Нацагентства.

"НАПК не является самостоятельным органом, а полностью контролируется властью", - отметила Анна Соломатина и добавила, что ее "лично вызвали в администрацию президента" касательно предварительного проведения проверок электронных деклараций там.

В Администрации президента и в руководстве НАПК такие заявления пока не комментировали.

В то же время экс-заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, который также появился на брифинге, заявил, что Соломатина ненадлежащее выполняла свои обязанности и закрывала резонансные дела.

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