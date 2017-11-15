В России разбился самолет, восемь человек погибли

Копірайт зображення mchs.gov.ru Image caption Малый турбовинтовой самолет L-410, архивное фото

Восемь человек, находившихся на борту самолета под Хабаровском, погибли в катастрофе. Об этом сообщил глава администрации в Аяно-Майском районе Алексей Ивлиев агентству "Интерфакс".

По его словам, из всех людей на борту уцелел один четырехлетний ребенок.

"Интерфакс" цитирует местную чиновницу Наталью Петухову, которая сообщила, что все погибшие были местными жителями. По ее словам, в самолете находились два пилота и семь пассажиров - трое мужчин, три женщины и ребенок.

Самолет L-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии", который максимально вмещает 19 человек, летел из Хабаровска в поселок Нелькан на севере края. Длина этого маршрута - около 1000 км.

Как сообщили агентствам спасатели, самолет пропал с экранов радаров и упал в двух километрах от места назначения.