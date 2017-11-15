Армия Зимбабве захватила телевидение, но переворот отрицает
Военные захватили государственную телекомпанию ZBC, но заявили, что это не переворот, и президенту Зимбабве Роберту Мугабе ничего не угрожает.
Сообщалось, что в Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерии, на улицах видели бронетехнику.
"Мы хотим заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы и их безопасность гарантирована", - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже.
Агентство Reuters сообщает, что это генерал-майор Исаак Мойо. Он - посол Зимбабве в соседней Южной Африке, и ранее опроверг слухи о перевороте.
Впрочем, по его словам, военные высказались против "преступников в окружении Мугабе".
Источники агентства Reuters сообщают, что во время захвата телеканала ZBC военные вели себя грубо с некоторыми работниками. Сотрудникам телекомпании сказали, чтобы они "не волновались", и что солдаты находятся в здании только для защиты.
Посольства Великобритании и США в Хараре призвали своих граждан избегать общественных мест.
93-летний президент Мугабе пока не прокомментировал ситуацию.
На прошлой неделе Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагва, которого ранее считали наиболее вероятным преемником президента. Но ситуация изменилась, и теперь вероятной преемницей называют жену Мугабе - Грейс.
Главнокомандующий армией генерал Константино Чивенгу был недоволен тем, что президент Роберто Мугабе уволил вице-президента страны, и заговорил о возможном вмешательстве военных в политику.
Генерал сказал, что армия готова действовать, чтобы положить конец чисткам в партии Мугабе.
Лидер молодежного крыла правящей партии Кудзай Чипанга сказал, что генерал не имеет полной поддержки всей армии.
"На карту поставлена наша страна и будущее, и мы не позволим никакому отдельному военному встать на пути лидера партии и законно избранного президента страны", - заявил он во вторник журналистам.
Молодежное крыло партии поддерживает Грейс Мугабе.