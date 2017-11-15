За сутки в АТО двое раненых - штаб

Копірайт зображення UNIAN

За минувшие сутки боевики 23 раза стреляли по позициям ВСУ, а также прифронтовым населенным пунктам. Об этом сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении около 20:00 боевики вели огонь по Зайцеву, один из снарядов попал в дом гражданских.

"Под обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарску, Троицкому, Новгородскому, Красногоровке, Старогнатовке, Новотроицкому и Авдеевке", - отметили в штабе АТО.

Также на этом направлении боевики обстреляли из минометов военных АТО у Лозового, Новгородского и Луганского. У Новгородского стрелял танк.

На донецком направлении сепаратисты стреляли в районе Верхнеторецкого.