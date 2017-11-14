Минздрав: в аптеках продают много "фуфломицинов"

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Министерство здравоохранения призвало не руководствоваться рекламой или непрофессиональными советами при выборе лекарств и не тратить деньги на те из них, эффективность которых не доказана.

Как отметили в ведомстве, в Украине традиционно существует прямой доступ к большинству лекарственных средств. Это создает ряд проблем в сфере здравоохранения.

"К сожалению, подавляющее большинство населения предпочитает самодиагностику, самолечение, самоназначение лекарств, руководствуясь телевизионной рекламой, советами друзей и провизоров, которые зачастую сотрудничают с фармкомпаниями", - говорится в сообщении.

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"Именно поэтому в аптеках продается большое количество так называемых фуфломицинов - препаратов, которые не существуют в других странах и эффективность которых не доказана. Такие препараты вообще не должны ни выписываться, ни рекомендоваться врачом. Польза от их применения для пациента нулевая", - добавили в Минздраве.

В большинстве развитых стран, добавили там, без рецепта можно купить офтальмологические препараты, анальгетики, средства для улучшения сна, против тошноты, диареи, геморроя, простуды и кашля, повышенной кислотности и другие.

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Украинским пациентам в Минздраве посоветовали:

взвешенно подходить к выбору препаратов

искать правдивую информацию о методах лечения

пользоваться международными практиками, основанными на методах доказательной медицины

Весной Агентство США по международному развитию (USAID) и благотворительный фонд "Пациенты Украины" презентовали результаты исследования "(Бес)платная медицина", согласно которым половина опрошенных украинцев не ходят в больницу вообще, а почти две трети больных признались, что занимались самолечением.

"Одним из основных врачей для украинских пациентов является интернет", - отметила тогда исполнительная директор фонда Ольга Стефанишина.

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Также она отметила, что "украинцы тратят половину своих денег на лекарства, которые им не нужны".

В прошлом году в Украине ограничили рекламу медикаментов, однако запретов придерживаются не всегда.