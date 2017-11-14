Число заложников на Донбассе увеличилось до 157 - Геращенко

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На территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" сейчас незаконно удерживают в заложниках 157 украинцев, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко Ирина Геращенко.

"Растет число заложников - сегодня 157 украинцев незаконно удерживают в местах лишения свободы и в ОРДЛО, десятки - в РФ", - написала она в Facebook.

В течение последних 14-ти месяцев никакого прогресса в вопросе освобождения этих людей нет, отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что призвала международных партнеров "приложить свои посреднические усилия, как Турция, которая способствовала освобождению крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза".

В июне г-жа Геращенко сообщала, что на Донбассе удерживают 132 украинских заложника.