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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первое лекарство, которое можно отследить в теле пациента, чтобы врач мог дистанционно проверить, принял пациент лекарство или нет.

Таблетка под торговым названием Abilify MyCite содержит в себе не только психотропный препарат арипипразол, который прописывают при шизофрении, биполярном расстройстве и депрессии, но и специальный сенсор, который регистрирует факт приема препарата.

Эта информация передается на смартфон и - с согласия пациента - может быть перенаправлена лечащему врачу.

Эксперты надеются, что это поможет проконтролировать соблюдение предписаний врача, хотя компания-производитель "цифровых таблеток" этого не гарантирует.

В описании препарата подчеркивается, что прием таблеток Abilify MyCite нельзя отслеживать в реальном времени или полагаться на данные сенсора в экстренных ситуациях, поскольку датчик активируется в процессе пищеварения - а это может занять некоторое время или вовсе не произойти.

Желудочный сок поможет

"Цифровые таблетки" нельзя принимать пожилым людям, страдающим психическими расстройствами в связи со старческим слабоумием.

Сенсор размером с песчинку активируется при контакте с желудочным соком. На то, чтобы засечь этот контакт, может уйти от получаса до двух часов после приема таблетки.

Сотрудник американского регулятора Митчелл Мэтис считает, что отслеживание приема лекарств, назначаемых при психических заболеваниях, может быть полезным для некоторых пациентов.

"FDA поддерживает развитие и внедрение технологий в лекарственные средства и стремится сотрудничать с компаниями с целью понять, как технологии могут помочь пациентам и лечащим врачам", - утверждает он.