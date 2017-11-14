Куклу Барби впервые одели в хиджаб

Копірайт зображення Mattel Image caption Ибтихадж Мухаммад

Производитель Барби впервые выпустил куклу в хиджабе - в честь фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, которая стала первой американкой, надевшей этот исламский головной убор во время Олимпийских игр.

Лицо куклы сделали похожим на спортсменку, которая в прошлом году получила бронзовую медаль в Рио.

Г-жа Мухаммад говорит, что такая кукла - "мечта ее детства".

Компанию Mattel, производящую кукол, в прошлом критиковали за то, что ее игрушки стали слишком худыми и сексуализированными.

Теперь Mattel планирует выпустить ряд новых фигур по подобию реальных женщин, которые вдохновляют других.

"Когда я думаю о своем пути девушки-мусульманки, которая занимается фехтованием, то вспоминаю, что были люди, которые заставляли меня чувствовать себя чужестранкой", - рассказывает Мухаммад.

"Люди, которые не верили в меня, эта кукла Барби - для вас", - добавляет она.

По словам спортсменки, она надеется, что эта кукла поможет девушек осознать и полюбить свою уникальность.