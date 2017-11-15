Президента Зимбабве Мугабе задержали военные

Копірайт зображення AFP Image caption Военные в Зимбабве захватили государственную телекомпанию ZBC, но заявили, что это - не переворот, и президенту Зимбабве Роберту Мугабе ничего не угрожает

Военные захватили власть в Зимбабве и заявили, что президент Роберт Мугабе, который руководил страной с 1980 года, находится в безопасности, но не сообщили, где именно.

Ранее они заняли здание государственной телекомпании ZBC и объявили, что выступают против окружения президента Роберта Мугабе из-за "социальных и экономических страданий".

Генерал-майор Исаак Мойо, посол Зимбабве в соседней ЮАР, ранее в прямом эфире заявил, что это не переворот.

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Мугабе с женой Грейс

Местные СМИ сообщают, что президент Мугабе готовится уйти в отставку.

"Мугабе готовится уйти"- сообщают источники среди чиновников, передает сайт News24. Больше информации они не предоставили.

Копірайт зображення AFP Image caption Эммерсон Мнангагва ранее был вице-президентом

В Twitter партии Zanu PF, которую возглавляет Эммерсон Мнангагва, заявили, что его назначили временным президентом Зимбабве.

75-летнего чиновника уволили с должности вице-президента за "нелояльность".

Ранее его называли наиболее вероятным преемником президента Мугабе, однако он был уволен. Позже сообщили, что страну может возглавить жена президента Грейс.

Редактор BBC Africa отмечает, что сейчас стоит наблюдать за ситуацией с женой Роберта Мугабе, Грейс. Ее называют вероятной преемницей 93-летнего Мугабе и "реальным врагом" фракции Эммерсон Мнангавава.

Ночью в Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерии.