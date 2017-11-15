Полиция задержала в Киеве группу иностранцев, подозреваемых в грабежах

Копірайт зображення Facebook Андрія Крищенка

Полиция заявила о задержании группы из пяти граждан Грузии, которых подозревают в десяти ограблениях. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Он назвал пятерых задержанных "циничными разбойниками", которые с "применением оружия и насилия отобрали у супругов сумку с крупной суммой".

"Когда они били женщину и ломали руку мужчине, никто из них даже подумать не мог, что через час окажутся в наручниках", - написал Крищенко.

Копірайт зображення Facebook Андрія Крищенка Image caption Фото с места задержания

Задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины - "Задержание лица без постановления следственного судьи, суда".

Во время задержания изъяли оружие, "машины, на которых они совершали преступления", балаклавы, одежду, мобильные телефоны.

"Сейчас мы точно знаем об их причастности к трем аналогичным преступлениям, хотя реально понимаем, что на их счету - более десяти. Работаем над доказательной базой. Убежден: оперативники "раскрутят" эту группу", - написал Крищенко.

Полиция сообщает, что 14 ноября у автосалона на ул. Степана Бандеры злоумышленники подкараулили мужчину и женщину, которые собирались приобрести там автомобиль, и отобрали у них сумку с 3,5 млн гривен.