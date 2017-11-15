Россия хочет, чтобы миротворцев на Донбассе согласовали с "республиками"

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Проект резолюции России по миротворческой миссии ООН на Донбассе предлагает согласовывать ее формат с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции, которые установлены в ООН. Один из них, являющийся хрестоматийным, это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию, что означает как согласие Киева, так и в не меньшей степени Донецка и Луганска", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Министр добавил, что окончательная формулировка резолюции "должна быть приемлема провозглашенным республикам".

"Наверное, в этой связи будет необходимо провести с ними прямые переговоры", - сказал Сергей Лавров.

Глава российского МИД также сообщил, что резолюция уже несколько месяцев "лежит на столе" в ООН.

"Ее обсуждение саботирует прежде всего Украина, которая хочет не обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром, а затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности", - заявил Лавров.

13 ноября введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины обсудили помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Однако на встрече в Белграде стороны не пришли к согласию.

В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что у России и США - разные концепции достижения мира на Донбассе, но они собираются проанализировать встречу и "подумать о дальнейших путях решения проблемы".

Агентство ТАСС со ссылкой на Суркова добавляет, что Волкер передал России американские дополнения к проекту о миротворцах. Они состояли из 29 абзацев, но только три из них показались приемлемыми для Москвы, сказал Сурков.

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Это была уже третья встреча Волкера и Суркова. Информации об их содержании обычно поступает мало.

Сербские СМИ писали, что встречи проходят в Сербии, потому что Сурков находится под западными санкциями и не может въезжать в страны ЕС.

В начале сентября мировые лидеры начали активно обсуждать инициативу введения на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН.

Украина предложила такую ​​миссию на всей территории неподконтрольных районов, включая границу.

Россия в целом поддержала идею с миротворцами, но только на линии разграничения между отдельным районам Донбасса и подконтрольными Киеву территориями.