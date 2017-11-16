Сутки в АТО: более 20 обстрелов, раненых нет

Копірайт зображення facebook.com/ato.news

За прошедшие сутки в АТО боевики 16 раз нарушили перемирие. Военные Украины 11 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон нет", - сообщили в штабе.

Так, на луганском направлении около полуночи боевики обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского.

Вооруженные провокации зафиксировали неподалеку от Александровки, Троицкого и Светлодарска. Здесь применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении боевики били по опорным пунктам из пехотного вооружения. Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались военные у Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов обстреляли подступы к Авдеевке и шахте Бутовка.

В результате обстрелов ни один военный не пострадал.

Боевики обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.