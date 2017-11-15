Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Я хочу, чтобы в моей стране был мир": жители Зимбабве о ситуации в республике

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, задержанный военными рано утром в среду, находится у себя дома и чувствует себя хорошо, хотя и лишен возможности покинуть помещение. Об этом, согласно заявлению соседней ЮАР, сам 93-летний Мугабе рассказал в телефонном разговоре с президентом Южной Африки Джейкобом Зумой.

Обещанное телеобращение, в котором Мугабе - архитектор независимости Зимбабве и многолетний правитель страны, - как предполагалось, мог объявить о своей отставке, не состоялось.

Копірайт зображення AFP Image caption Военные отрицают попытку переворота

Через шесть недель исполнилось бы 30 лет пребывания Роберта Мугабе на посту президента. Он является самым пожилым из действующих глав государств в мире.

Рано утром в среду военные захватили государственное телевидение и объявили, что Роберт Мугабе и его семья взяты под стражу. При этом они настаивают, что переворота не произошло, и заявляют, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

Копірайт зображення AFP Image caption Военные отрицают попытку переворота в стране

Правящая партия "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (сокращенно Зану-ПФ) разделилась - молодежное ее крыло поддерживало жену Роберта Мугабе в качестве его будущего преемника, однако многие ветераны партии, воевавшие за независимость страны под началом Мугабе, склонны поддерживать вице-президента Эммерсона Мнангагву. Именно с решения Мугабе отправить Мнангагву в отставку в начале ноябре напряженность в правящих кругах стала нарастать.

В среду твиттер Зану-ПФ сообщил, что отныне выражает мнение одной из фракций и будет поддерживать Мнангагву. Не ясно, от чьего имени делались заявления правящей партии.

Защитой отстраненного вице-президента объяснил действия зимбабвийской армии ее главнокомандующий генерал Константино Чивенга.

Факты о президенте Мугабе

Роберт Мугабе официально занял пост президента 31 декабря 1987 года, но фактически находился у власти с 1980 года, когда британская колония Родезия стала независимой и сменила название на Зимбабве.

Основой экономической политики Мугабе было изгнание белых фермеров - потомков английских колонистов - с земель и передача сельхозугодий чернокожей бедноте.

Гиперинфляция в Зимбабве достигала тысяч процентов в год. В обиход была выпущена купюра в 100 трлн (100 000 000 000 000) зимбабвийских долларов, реальная стоимость которой едва превышала 1 доллар США.

Жена президента Грейс, которую прочили в его преемники, моложе его на 40 лет. В возрасте 73 лет Роберт Мугабе стал отцом третьего ребенка.

Начиная с 2000 года Мугабе допускал к выборам своего соперника - популярного оппозиционера Моргана Цвангираи - и его партию. Однако правозащитные организации сообщали, что в период предвыборных кампаний проправительственного ополчение проводило рейды в оппозиционно настроенных деревнях, отсекая жителям руки мачете и совершая другие зверства.

В 2013 году конституция Зимбабве была изменена, и правление президента ограничили двумя сроками по 5 лет. Однако эта норма не имела обратной силы, и Мугабе получил право баллотироваться еще два раза. По его словам, он собирался баллотироваться и в 2018 году и на посту президента мог достичь 100-летнего возраста.

Захват здания государственной телекомпании ZBC произошел в ночь на среду.

"Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы и что их безопасность гарантирована", - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже.

Копірайт зображення Reuters

Агентство Рейтер опознало в этом человеке генерал-майора Мойо, возглавляющего тыловое управление зимбабвийского генштаба. Генерал добавил, что военные выступили против, как он выразился, "преступников в окружении Мугабе".

В столице страны Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерийских орудий.

Платиновые интересы

Ситуация в Зимбабве может напрямую затронуть интересы российских компаний. В стране, которая является третьей в мире по запасам платины, российские предприятия реализуют проект по разработке месторождения металлов платиновой группы "Дарвендейл".

С российской стороны в проекте участвовал Ростех, "дочка" компании "Ви Холдинг" российского бизнесмена Виталия Мащицкого "Афромет" и ВЭБ. Со стороны Зимбабве - компания Pen East Mining Company.

После новостей о задержании Мугабе президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что Сообщество развития Юга Африки - экономическая организация 15 государств - пристально следит за ситуацией и готово помочь Зимбабве в поисках выхода из политического тупика.

Китай, крупнейший торговый партнер страны, также заявил, что наблюдает за происходящим, и назвал события в Хараре внутренним делом Зимбабве.

Копірайт зображення AFP Image caption Ветеран войны за независимость Зимбабве генерал Константино Чивенга заявил, что армия готова вмешаться в политику

Источники агентства Reuters сообщают, что при захвате телеканала некоторые сотрудники ZBC подверглись грубому обращению со стороны военных. Сотрудникам телекомпании посоветовали не волноваться, а солдаты находятся в здании только для его защиты.

Посол Зимбабве в ЮАР Айзек Мойо сказал Reuters, что правительство страны сохраняется "в неизменном виде", и отмел любые разговоры о возможном перевороте как "утверждения из соцсетей".

Посольства Великобритании и США в Хараре призвали своих граждан не выходить на улицу, пока ситуация не прояснится.

Копірайт зображення AFP Image caption Грейс Мугабе стала вероятной преемницей своего 93-летнего мужа

Ни сам 93-летний Мугабе, ни его представители пока не делали никаких заявлений.

Генералы против правящей партии

Напряженность начала нарастать на прошлой неделе, когда президент Мугабе уволил Мнангагву с поста вице-президента, вызвав этим недовольство главнокомандующего армией. Генерал тогда заявил, что армия готова к решительным действиям, чтобы положить конец проводимым Мугабе чисткам.

Партия Зану-ПФ заявила, что комментарии генерала Чивенги были "рассчитаны на нарушение национального мира и подстрекательство к восстанию".

Противостояние продолжилось во вторник, когда на дорогах за пределами Хараре была замечена бронетехника.

Лидер молодежного крыла правящей партии Кудзай Чипанга сказал, что генерал не имеет полной поддержки всей армии.

"На карту поставлена наша страна и будущее, и мы не позволим никакому отдельному военному встать на пути лидера партии и законно избранного президента страны", - говорил он во вторник журналистам.

Однако в среду после задержания Роберта Мугабе ни молодежное крыло Зану-ПФ, ни парламентарии от правящей партии не выступили в его защиту.