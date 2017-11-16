Стали известны все участники Чемпионата мира-2018 по футболу

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Определился последний участник чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России.

В последней встрече отборочного этапа 32-ю путевку разыграли между собой Перу и Новая Зеландия.

Сборная Перу обыграла национальную команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче со счетом 2:0 и гарантировала себе участие в турнире.

В первом стыковом матче за право выхода на ЧМ-2018 ни Перу, ни Новая Зеландия голов не забили.

Теперь стали известны все 32 страны-участницы финальной части чемпионата. Среди них не будет Украины, которая не вышла из группы. В своем последнем матче отбора сборная Украины в начале октября проиграла в Киеве сборной Хорватии со счетом 0:2.

По итогам стыковых матчей право поехать на ЧМ потеряли, среди прочих, сборные Италии, Ирландии, Греции и Гондураса.

Кроме того, по итогам отборочного турнира еще несколько традиционных участников чемпионата, в том числе Нидерланды и Чехия, не смогли попасть даже в стыковые матчи.

Россия как принимающая страна автоматически получила место в финальной части и попала в первую корзину жеребьевки.

Таким образом, в ЧМ-2018 принимают участие:

Из Евразии: Франция, Швейцария, Португалия, Испания, Исландия, Англия, Бельгия, Дания, Швеция, Германия, Сербия, Хорватия, Польша, Россия, Южная Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия

Из Северной и Южной Америк: Мексика, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Перу, Аргентина, Уругвай, Бразилия

Из Африки: Сенегал, Марокко, Нигерия, Тунис, Египет

Из Австралии и Океании: Австралия

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Первый матч будет сыгран на стадионе Лужники в Москве.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря.