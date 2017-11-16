Рада сделала 25 декабря выходным днем
25 Декабря станет в Украине выходным днем, а 2 мая - рабочим. За такие изменения в среду проголосовала Верховная Рада.
За внесение таких изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней проголосовали 238 депутатов.
Таким образом, официально праздничным в Украине отныне будет не только 7 января, когда Рождество отмечают христиане восточного обряда, но и 25 декабря, когда празднуют христиане западного обряда.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас в Украине есть около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, празднующих Рождество по Григорианскому календарю - 25 декабря.
Они составляют почти треть всех религиозных организаций Украины, поэтому "необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день, который соответствует их религиозным и мировоззренческим убеждениям".
"Значительное количество верующих Украины отмечает это религиозный праздник в другой день, чем определенный на законодательном уровне как выходной день. Кроме этого, в целом в мире большинство христианских церквей отмечает Рождество Христово именно 25 декабря", - также говорится в документе.
Исключить 2 мая из перечня праздничных и нерабочих дней предложил председатель парламента Андрей Парубий.
Кроме этого, 1 мая, которое до сих пор было Днем международной солидарности трудящихся, переименовали в День труда.
В то же время в законе, который вступит в силу на следующий день после его опубликования, ничего не говорится о 8 марта. Ранее звучали призывы сделать этот день рабочим.