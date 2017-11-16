Шансы России на участие в Олимпиаде-2018 под вопросом после заявления ВАДА

Копірайт зображення Chung Sung-Jun/Getty Image caption 23-е зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан

Надежды России на участие зимних Олимпийских играх в феврале снова оказались под вопросом, поскольку во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) отметили, что страна все еще не соответствует ее кодексу.

В прошлом году организация подготовила независимый отчет, согласно которому под контролем министерства спорта России с участием ФСБ проводились манипуляции с допинг-тестами российских спортсменов и подмена допинг-проб.

Не соответствующими кодексу организации ВАДА, кроме России, также признали Кувейт, Экваториальную Гвинею и Маврикий.

Полномочия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приостановили после еще одного доклада ВАДА в 2015 году, однако власти страны отрицают существование допинговой программы под своей эгидой.

Представители РУСАДА пообещали придерживаться международных рекомендаций.

Окончательное решение об участии России в следующих Олимпийских играх должен принять Международный олимпийский комитет (МОК).

Там заявили, что объявят его после очередного заседания, которое состоится 5-7 декабря.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля следующего года в Южной Корее.

Как отреагировала Россия?

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что критерии для восстановления полномочий РУСАДА имеют "политический характер".

"У меня сложилось впечатление, что решение по этому поводу приняли заранее", - сказал он агентству ТАСС после объявления ВАДА.

"Мы считаем, что государство выполнило все свои обязательства", - добавил он.

В сентябре президент Российского олимпийского комитета Александр Жуков заявил, что ожидает увидеть команду России на играх в Пхёнчхане.

Почему российских атлетов отстранили?

В ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским атлетам принимать участие в официальных соревнованиях.

Это произошло из-за отчета ВАДА.

Министр спорта Виталий Мутко извинился за неспособность России противостоять махинациям с допингом, но не признал, что это происходило при содействии государства.

Однако в докладе по результатам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена были озвучены еще более серьезные обвинения. В документе указано, что информацию о допинге организовано скрывают высокопоставленные представители российских спортивных ведомств.

Авторы отчета также утверждают, что речь идет о представителях большинства олимпийских видов спорта, и что к замене результатов анализов мочи со следами допинга на чистые были привлечены российские спецслужбы.

В результате ВАДА рекомендовала не допустить россиян к участию в летней Олимпиаде в Рио, состоявшейся в прошлом году.

МОК же решил не накладывать тотальный запрет, а оставить право решения по этому поводу за каждой спортивной федерацией.

Всего в Рио поехал 271 спортсмен из России.