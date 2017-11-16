В АТО на мине подорвался полицейский - Лысенко

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За прошедшие сутки на противотанковой мине подорвался и погиб один работник Нацполиции, еще двое получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

По его словам, полицейский погиб в районе Гнутова, около линии разграничения. Он находился в служебном автомобиле вместе с работниками оперативно-следственной группы, они ехали по вызову.

"В результате подрыва один работник Национальной полиции погиб, двое получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в военный мобильный госпиталь в Мариуполе", - сказал спикер.

За минувшие сутки больше всего обстрелов было на луганском направлении - в частности, боевики обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Майского, отметил Лысенко.

На донецком направлении боевики стреляли по украинским позициям около Водяного, Новомихайловки, Авдеевки, Песков, Талаковки из гранатометов и стрелкового оружия.