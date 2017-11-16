Главой Государственного бюро расследований избран Роман Труба

Копірайт зображення UNIAN Image caption Активисты проводят акцию протеста против произвола правоохранительных органов. Такие преступления также будет расследовать ГБР

Директором Государственного бюро расследования Украины стал Роман Труба. Такое решение приняла комиссия по избранию руководства ГБР после проведения рейтингового голосования за кандидатов.

Кандидатуру Трубы поддержали 9 членов комиссии. Кандидатуру должен утвердить премьер-министр.

Роман Труба с 2015 года возглавляет юридическую фирму "Сектор права".

В его послужном списке несколько лет работы прокурором Пустомытовского района Львовской области, а также начальником управления по расследованию особо важных дел ГПУ.

Окончил Львовский национальный университет по специальности "правоведение".

Другие кандидаты набрали не более пяти голосов членов комиссии.

В частности, главный военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудник администрации президента Алексей Горащенков получили по 2 голоса, депутат парламента Юрий Македон - 4.

Некоторые СМИ писали, что Роман Труба является креатурой секретаря СНБО Александра Турчинова и "Народного фронта".

ГБР - новый орган исполнительной власти по образцу американского Федерального бюро расследований.

Следователи Государственного бюро расследований должны заниматься тяжелыми и сложными преступлениями.

Все, что связано с терроризмом и организованной преступностью, будет парафией именно ГБР. То же самое касается нарушений самых влиятельных людей страны: президента, депутатов, министров, судей, прокуроров, милиционеров и других чиновников высшего эшелона власти.

Отдельно указано, что все преступления, за которые предусмотрено пожизненное заключение, например, убийство, - также будет в компетенции ГБР.

Согласно закону, который был принят в ноябре 2015 года, ГБР должен начать свою работу в 20 ноябре этого года.

С указанной даты функции досудебного (предварительного) следствия перейдут от Генеральной прокуратуры Украины Государственному бюро расследований.

Председателя ГБР, согласно закону, выбирает конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители президента, кабинета министров и Верховной Рады. Финальный список кандидатов на должность состоял из 19 человек.

Избранию главы ГБР предшествовали скандалы вокруг определения претендентов на эту должность.

В частности, за несколько дней до голосования в ряде украинских СМИ появилась компрометирующая информация об одном из возможных кандидатов на должность - Алексее Горащенкове - о том, что он якобы подделал диплом Института международных отношений Киевского университета им. Т.Шевченко, а также о его причастности к незаконной продаже земли минобороны Украины.

Сам кандидат, а также Институт международных отношений и министерство эти сообщения опровергли.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что считает себя наиболее подготовленным кандидатом на должность руководителя ГБР.

Также в прессе звучали обвинения в адрес нескольких членов конкурсной комиссии в несоответствии требованиям законодательства, что может стать поводом для требований отменить решение комиссии об избрании главы ГБР и его заместителей.