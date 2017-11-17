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Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку.

Роберт Мугабе и его жена Грейс находятся под домашним арестом в Голубом доме, президентской резиденции в столице Зимбабве Хараре.

Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в Зимбабве, выступает католический священник Фиделис Муконори. Мугабе является католиком по вероисповеданию.

В пятницу военные заявили, что "взаимодействуют" с президентом.

Источник Reuters, беседовавший с находящимися в Голубом доме, описал сложившуюся ситуацию как патовую: военные продолжают настаивать на отставке президента, но Мугабе непреклонен.

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Лидер оппозиции ранее выступал с требованием немедленной отставки президента "в интересах нации".

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо.

Корреспондент BBC в Зимбабве Эндрю Хардинг говорит, что если Мугабе убедят официально сложить полномочия, это поможет легитимизировать вмешательство военных.

Собеседники западных медиа на улицах столицы страны говорят о том, что они хотят лишь улучшения жизни после долгих лет тяжелого экономического кризиса.

Мугабе, которому 93 года, руководит страной с объявления ею независимости в 1980 году.