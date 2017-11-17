За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет - штаб
В результате боевых действий за сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один военный не погиб и не был ранен, заявили в пресс-центре штаба АТО.
Зафиксировано 22 случая нарушения перемирия. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.
Силовики даже заявили, что ситуация "несколько усложнилась".
Так, на луганском направлении эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга.
Противник около трех часов обстреливал оборонительные укрепления ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому.
"Всего было выпущено более 90 мин", - говорят в штабе.
На донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного.