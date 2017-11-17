За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет - штаб

Копірайт зображення AFP Image caption Наблюдатель ОБСЕ фотографирует украинскую технику возле Соледара, 27 февраля 2015 года

В результате боевых действий за сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один военный не погиб и не был ранен, заявили в пресс-центре штаба АТО.

Зафиксировано 22 случая нарушения перемирия. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток.

Силовики даже заявили, что ситуация "несколько усложнилась".

Так, на луганском направлении эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга.

Противник около трех часов обстреливал оборонительные укрепления ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому.

"Всего было выпущено более 90 мин", - говорят в штабе.

На донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного.