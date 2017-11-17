"Українське радіо" сообщило о задержании корреспондента в Беларуси

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В Беларуси задержали собкора "Українського радіо" Павла Шаройко, заявил генпродюсер радио Дмитрий Хоркин.

В редакции сообщили, что Шаройко уже около двух недель не выходит на связь.

"Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата", - говорится в сообщении на сайте радио.

Подтверждений задержания со стороны белорусских властей пока нет.

В украинском МИД сказали, что им известно о задержании в Беларуси гражданина Украины.

"Министерство принимает меры по делу защиты задержанного", - сказал представитель консульской службы агентству "УНИАН".

Светлана Мялик, журналист "Українського радіо", рассказала, что ей о задержании Шаройко сообщила его жена.

По ее словам, арестовали корреспондента еще 25 октября в Минске.

"Перед тем силовики провели обыски, где он жил. ... Общение с ним происходит через переписку. Увидеться не дают", - написала Мялик в Facebook, ссылаясь на слова жены.

В августе в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб.

Через 14 дней ФСБ России сообщила украинским дипломатам, что он находится в СИЗО в Краснодаре. Парня задержали по обвинению в терроризме.

В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался в соцсетях.

За решеткой в России также находится журналист агентства "Укринформ" Роман Сущенко. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.