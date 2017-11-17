"Українське радіо" сообщило о задержании корреспондента в Беларуси
В Беларуси задержали собкора "Українського радіо" Павла Шаройко, заявил генпродюсер радио Дмитрий Хоркин.
В редакции сообщили, что Шаройко уже около двух недель не выходит на связь.
"Все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата", - говорится в сообщении на сайте радио.
Подтверждений задержания со стороны белорусских властей пока нет.
В украинском МИД сказали, что им известно о задержании в Беларуси гражданина Украины.
"Министерство принимает меры по делу защиты задержанного", - сказал представитель консульской службы агентству "УНИАН".
Светлана Мялик, журналист "Українського радіо", рассказала, что ей о задержании Шаройко сообщила его жена.
По ее словам, арестовали корреспондента еще 25 октября в Минске.
"Перед тем силовики провели обыски, где он жил. ... Общение с ним происходит через переписку. Увидеться не дают", - написала Мялик в Facebook, ссылаясь на слова жены.
В августе в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб.
Через 14 дней ФСБ России сообщила украинским дипломатам, что он находится в СИЗО в Краснодаре. Парня задержали по обвинению в терроризме.
В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался в соцсетях.
За решеткой в России также находится журналист агентства "Укринформ" Роман Сущенко. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.