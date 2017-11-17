$ 350 млн военной помощи Украине уже на подписи у Трампа

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Посольство Украины в США сообщило, что оборонный бюджет США на 2018 год, предусматривающий 350 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности, направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

"Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности. Таким образом, Конгресс завершил процедуру принятия указанного документа, который теперь направляется на подпись президенту США ",- сообщает посольство на своей странице в Facebook.

Документ санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах, отмечает дипломатическое представительство Украины.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - говорится в сообщении.

Документ содержит положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления эффективности воздушных и военно-морских сил Украины.

Поосльство Украины отмечает, что сумма средств, которую предлагается выделить Киеву, сохранена на прошлогоднем уровне, однако существенно расширяются направления такой помощи.

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Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что среди прочего Украина получит партию противотанковых комплексов Javelin.

"Предоставление оружия может стать сигналом Москве о том, что Запад готов увеличивать свою военную поддержку, если миротворческие усилия будут неудачными", - отмечает Wall Street Journal.

9 ноября комитеты по делам Вооруженных сил США в Сенате и Палате представителей Конгресса согласовали ежегодный акт о национальной обороне (National Defense Authorization Act), который определяет политику и бюджет Пентагона на следующий финансовый год.

Еще в 2015 году в парламенте США начали обсуждать целесообразность предоставления Украине летального оружия.

При президенте Бараке Обаме звучали предложения выделить на эти цели один млрд долларов. Экс-президент Барак Обама заявлял, что американские власти рассматривают такую ​​возможность, если дипломатические методы решения конфликта на Донбассе не дадут результата.

Новый специальный представитель Госдепартамента США по разрешению конфликта в Украине Курт Волкер, назначенный Дональдом Трампом, заявил в интервью ВВС, что Вашингтон активно рассматривает возможность направить Киеву оружие. По его мнению, вооружение украинских войск может изменить "подход Москвы".