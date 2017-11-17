Аваков говорит, что не будет баллотироваться в президенты

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1 + 1".

"Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать", - сказал он.

На выходных прошел съезд партии "Народный фронт", к которой принадлежит Арсен Аваков.

На съезде Арсений Яценюк заявил, что политсила должна пойти и на парламентские, и на президентские выборы и определится со своим кандидатом в президенты в 2018 году.

В последнее время СМИ часто спекулируют на вероятных противоречиях между Арсеном Аваковым (НФ) и президентом Петром Порошенко.