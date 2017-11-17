Аваков говорит, что не будет баллотироваться в президенты
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.
Об этом он заявил в эфире телеканала "1 + 1".
"Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать", - сказал он.
На выходных прошел съезд партии "Народный фронт", к которой принадлежит Арсен Аваков.
На съезде Арсений Яценюк заявил, что политсила должна пойти и на парламентские, и на президентские выборы и определится со своим кандидатом в президенты в 2018 году.
В последнее время СМИ часто спекулируют на вероятных противоречиях между Арсеном Аваковым (НФ) и президентом Петром Порошенко.