Серена Уильямс вышла замуж соучредителя Reddit
Серена Уильямс вышла замуж за соучредителя Reddit Алексиса Оганяна.
Шумная вечеринка по случаю свадьбы прошла в Новом Орлеане в четверг.
На нее пригласили около 200 гостей, среди которых были Бейонсе, Ким Кардашьян и Ева Лонгория.
Свадьба проходила в Центре современного искусства, и по этому случаю перекрыли целый квартал.
Стоимость вечеринки, по сообщениями, составила более 1 млн долларов.
Гостей попросили не брать мобильные телефоны, потому что у журнала Vogue было эксклюзивное право на фотосъемку.
Вечеринка была тематической и прошла в стиле "Красавицы и чудовища".
Daily Mail сообщает, что среди гостей были также главный редактор Vogue Анна Винтур и теннисистка Каролина Возняцки.
В декабре прошлого года Уильямс и Оганян объявили о своей помолвке.
Два месяца назад Серена родила их дочь, которую назвали Алексис Олимпия.