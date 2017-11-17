Серена Уильямс вышла замуж соучредителя Reddit

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Серена Уильямс вышла замуж за соучредителя Reddit Алексиса Оганяна.

Шумная вечеринка по случаю свадьбы прошла в Новом Орлеане в четверг.

На нее пригласили около 200 гостей, среди которых были Бейонсе, Ким Кардашьян и Ева Лонгория.

Свадьба проходила в Центре современного искусства, и по этому случаю перекрыли целый квартал.

Стоимость вечеринки, по сообщениями, составила более 1 млн долларов.

Гостей попросили не брать мобильные телефоны, потому что у журнала Vogue было эксклюзивное право на фотосъемку.

Копірайт зображення Getty Images

Вечеринка была тематической и прошла в стиле "Красавицы и чудовища".

Daily Mail сообщает, что среди гостей были также главный редактор Vogue Анна Винтур и теннисистка Каролина Возняцки.

В декабре прошлого года Уильямс и Оганян объявили о своей помолвке.

Два месяца назад Серена родила их дочь, которую назвали Алексис Олимпия.