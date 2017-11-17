В Киеве избили активиста Ризниченко, он обвиняет С14

Копірайт зображення Дмитро Різниченко Image caption Дмитрий Ризниченко обвиняет в нападении своих бывших товарищей по организации С14. Там отрицают

В четверг вечером в столице избили активиста Дмитрия Ризниченко. Инцидент, по его словам, произошел в офисе объединения "Новый огонь", которое возглавляет Дмитрий.

Пострадавший утверждает, что на него напали члены радикальной группы С14 и ее руководитель Евгений Карась - об этом Дмитрий Ризниченко заявил в видео, выложенном на его страничке в Facebook.

На видеозаписи видно, что у мужчины разбито лицо.

Он также добавил, что нападавшие разбили мебель в офисе, похитили видеокамеру и системный блок компьютера.

Копірайт зображення Дмитро Ризниченко Image caption Дмитрий Ризниченко на следующий день посля нападения

Лідер С14 Евгений Карась позже опубликовал в Facebook собственное видео, на котором заявил, что не причастен к нападению, ведь в тот момент находился в районе Каменец-Подольского.

На вопрос ВВС Украина о том, участвовали ли в нападении другие члены С14, Евгений Карась ответил: "Ризниченко или его соратники написали заявление в полицию, пусть следователи с этим и возятся. Все, что я могу точно сказать, - Дмитрий снова много врет. Он на своих видео трижды сказал, что я его бил, он меня видел, он слышал мой голос. Это ложь и я вчера доказал, так как был за 500 км от Киева ".

Копірайт зображення Євген Карась Image caption Евгений Карась в пятницу утром опубликовал фото на фоне замка в Каменец-Подольском. По его утверждению, в момент нападения на Дмитрия Ризниченко он находился в этом городе

В пресс-службе полиции Киева сообщили ВВС Украина, что ничего не знают о нападении.

Сам Дмитрий Резниченко в пятницу утром на телефонные звонки ВВС Украина не отвечал. Впоследствии он написал в Facebook, что не писал заявление в полицию.

Конфликт

Копірайт зображення СБУ Image caption Задержание активистов "Автономного сопротивления" во Львове, октябрь 2017

В своих видеообращениях на Facebook Евгений Карась признал, что у него возник конфликт с Дмитрием Ризниченко, в частности, потому что последний называл членов С14 "СБУшниками" и что он "защищает леваков".

Оба объединения разошлись во взглядах относительно задержания во Львове Службой безопасности Украины активистов объединения "Автономное сопротивление".

По официальной информации СБУ, это "группировка, которая по заказу представителей страны-агрессора устраивала провокационные акции во Львове". Задержанных допросили, после чего отпустили.

В С14 одобрили такие действия спецслужбы, тогда как Дмитрий Ризниченко их осудил и назвал давлением на активистов.

В то же время, в одном из своих интервью Евгений Карась признавал, что иногда С14 обменивается информацией с СБУ о деятельности людей, которых объединение подозревает в сепаратизме.

Однако он подчеркнул, что "не работает на СБУ".

Участники конфликта

Копірайт зображення УНІАН Image caption Дмитрий Ризниченко возле мебельного салона, с фасада которого убрали "майдановские граффити"

Евгений Карась, Дмитрий Ризниченко и ряд других членов С14 были активными участниками Майдана и входили тогда в объединения, связанные с партией "Свобода".

В 2014 году Дмитрий Ризниченко воевал в составе батальонов "Донбасс" и "Донбасс-Украина". Позже он уволился с военной службы, заявив, что решил заниматься политической деятельностью, и создал объединение "Новый огонь".

Дмитрий Ризниченко был участником нескольких радикальных акций, в частности, инициировал драку во время отчета Государственной службы по делам ветеранов, обвинив "Организацию ветеранов Украины" в сепаратистских взглядах.

Кроме того, Дмитрий Ризниченко, как и активисты С14, летом участвовали в нападении на столичный магазин мебели на улице Грушевского, с фасада которого исчезли граффити времен Майдана.

Копірайт зображення С14 Image caption Видео одной из "воспитательных бесед" - активисты задержали мужчину, которого назвали "сепаратистом", и передали его СБУ. Через несколько часов его отпустили, поскольку правоохранители не нашли в его действиях признаков преступления

Объединение С14, в которое входят несколько ветеранов добровольческих батальонов "Киев-2", "Гарпун" и "Миротворец", декларирует борьбу с "бытовым сепаратизмом" в далеких от зоны АТО городах. Оно также инициировало ряд общественных проектов, В частности, помогало эвакуироваться жителям города Калиновка во время пожара складов боеприпасов в сентябре.

В то же время левые активисты и правозащитники обвиняют С14 в приверженности неонацистским идеям и нападениях во время своих акций.

В С14 такие обвинения отрицают, а название объединения объясняют не привязкой к неонацистской символике "1488", а расшифровывают как "Сич".

Недавно стало известно, что организацию С14 включили в неофициальную "базу террористических организаций" TRAC. Ранее там уже оказались другие правые организации Украины "Азов" и "Правый сектор".