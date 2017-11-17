Зимбабве: Мугабе впервые появился на публике

Копірайт зображення EPA

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу появился на публике впервые с тех пор, как военные взяли под контроль ситуацию в стране.

Мугабе прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре.

93-летний президент несколько дней находился под домашним арестом.

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо.

Ранее источники сообщили, что Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку. Военные заявили, что "взаимодействуют" с президентом.

Президент присутствует на церемонии вручения дипломов ежегодно, однако мало кто ожидал увидеть его в этот раз, отмечает корреспондент BBC Эндрю Хардинг.

Собравшиеся на мероприятии люди радостно приветствовали Мугабе, сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

Грейс Мугабе и министра образования Джонатана Мойо, которого считают ее соратником, на церемонии не было.

Копірайт зображення AFP

Неопределенность

Мэри Харпер, редактор BBC World Service Africa

Появление Мугабе на церемонии вручения дипломов выглядело так, будто в стране ничего не изменилось. Но это не так. Это лишь усилило неопределенность относительно его будущего.

Военные взяли власть и уже три дня фактически контролируют 93-летнего президента и его жену.

Мугабе, правящий страной с момента обретения независимости в 1980 году, отказывается выполнить требование военных и уйти в отставку.