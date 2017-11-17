Зимбабве: Мугабе впервые появился на публике
Президент Зимбабве Роберт Мугабе в пятницу появился на публике впервые с тех пор, как военные взяли под контроль ситуацию в стране.
Мугабе прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре.
93-летний президент несколько дней находился под домашним арестом.
Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо.
Ранее источники сообщили, что Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку. Военные заявили, что "взаимодействуют" с президентом.
Президент присутствует на церемонии вручения дипломов ежегодно, однако мало кто ожидал увидеть его в этот раз, отмечает корреспондент BBC Эндрю Хардинг.
Собравшиеся на мероприятии люди радостно приветствовали Мугабе, сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.
Грейс Мугабе и министра образования Джонатана Мойо, которого считают ее соратником, на церемонии не было.
Неопределенность
Мэри Харпер, редактор BBC World Service Africa
Появление Мугабе на церемонии вручения дипломов выглядело так, будто в стране ничего не изменилось. Но это не так. Это лишь усилило неопределенность относительно его будущего.
Военные взяли власть и уже три дня фактически контролируют 93-летнего президента и его жену.
Мугабе, правящий страной с момента обретения независимости в 1980 году, отказывается выполнить требование военных и уйти в отставку.