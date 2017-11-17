Жертвами сексуального насилия стали более 4,5 тысяч детей - полиция

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В Украине зарегистрировано более 4 300 уголовных производств, в которых жертвами сексуального насилия являются дети. Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

"Если говорить в целом, то у нас зарегистрировано более 4 300 уголовных производств, в которых потерпевшими являются дети. Общее количество этих детей составляет 4 700", - заявил правоохранитель.

По словам Бушуева, в 2017 году по сравнению с прошлым годом дети чаще обращались в полицию по фактам сексуального насилия или сексуальной эксплуатации по отношению к ним.

В полиции отметили, что 70 процентов детей, в отношении которых совершались преступления сексуального характера, являются жертвами знакомых им людей.

"Кроме того, 1 511 детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений, среди них - 73 убийства и 164 случая изнасилования или насильственного удовлетворения половой страсти неестественным путем", - добавил Бушуев.