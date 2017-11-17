Луценко: ажиотаж вокруг проверки НАБУ "ненормальный"

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Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нормально относится к уголовному производству НАБУ против себя, которое будет проверять данные о его якобы незаконном обогащеним.

Однако он считает "ненормальным" ажиотаж вокруг этой ситуации.

Юрий Луценко добавил, что "это уже пятое или шестое" такое производство против него - часть из них закрыли за отсутствием состава преступления, часть еще не проверяют.

"Я не удивлен, что владелец золотой лопаты, который обвиняется прокуратурой в хищении 1,2 млн грн государственных средств и скрывается на территории России, написал на меня заявление", - отметил генпрокурор, намекая на экс-замглавы ГПУ времен президента Януковича Рената Кузьмина, по заявлению которого якобы было инициировано производство.

"Это логично. Нелогично говорить о составе преступления. Луценко Юрий Витальевич и его жена не должны показывать в декларации два паркоместа, приобретенные моим сыном, которому 28 лет и он проживает отдельно от нашей семьи", - подчеркнул чиновник.

По его словам, ни один закон не обязывает его декларировать это.

"Почему об этом заявляет пресс-служба НАБУ как о большой новости, я тоже оставляю под вопросом, но не считаю чрезвычайным событием", - подытожил Юрий Луценко.

Продолжается с 30 октября

Ранее в пятницу в НАБУ сообщили, что досудебное расследование в отношении возможного незаконного обогащения г-на Луценко продолжается с 30 октября.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, НАБУ обязано открывать уголовное производство в случае получения информации о преступлении и вносить эти сведения в Едрей.

После завершения досудебного следствия будет принято решение о целесообразности возбуждения уголовного дела.

Экс-первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook написал, что уголовное производство в отношении Юрия Луценко открыто после его заявления.

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко. (...) Это уже пятое уголовное производство против нынешнего генпрокурора по моим заявлениям", - написал Ренат Кузьмин.

Именно Ренат Кузьмин, работая в ГПУ, был куратором уголовных дел против Юрия Луценко как министра внутренних дел и против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которые были приговорены к лишению свободы.

После отстранения Виктора Януковича от власти против Рената Кузьмина было открыто уголовное производство, а самого чиновника объявили в розыск.