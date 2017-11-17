В Италии умер один из главарей мафии "Коза ностра"

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Один из самых жестоких боссов сицилийской мафии ХХ века 87-летний Тото Риина умер в пятницу утром в тюрьме от рака.

Об этом сообщило министерство юстиции Италии.

Риина, бывший главарь печально известной мафиозной группировки "Коза ностра" ("Наше дело"), находился в тюрьме с 1993 года, где отбывал 26 пожизненных приговоров. Как полагают, по его приказу было совершено более 150 убийств.

У Риины был рак почки, он также страдал от сердечно-сосудистой недостаточности и болезни Паркинсона и находился в медикаментозной коме, в связи с чем члены его семьи получили специальное разрешение посетить его в отделении для заключенных в больнице города Парма на севере Италии.

"Зверь" из Корлеоне

Сальваторе Риина родился в 1930 году в бедной фермерской семье в городе Корлеоне на Сицилии - именно там, где родился Дон Корлеоне, герой романа Марио Пьюзо "Крестный отец", впоследствии экранизированного Фрэнсисом Фордом Копполой.

Когда Тото Риина было 13 лет, был убит его отец, и в 19 лет он вступил в ряды местной мафии, совершив свое первое убийство в качестве членского "взноса".

Риина начал свою "карьеру" безжалостного убийцы на запыленных улочках Корлеоне сразу после Второй мировой войны, получив прозвище "Зверь", и стал "боссом боссов" всей сицилийской мафии.

Риина взял "Козу ностру" под свой контроль в 1970-е годы, приумножая преступные доходы на нелегальной торговле героином в США и приобретая все большее влияние в коридорах власти как в Палермо, так и в Риме.

Копірайт зображення AFP Image caption Судья Джованни Фальконе (второй слева) в окружении вооруженной охраны в 1986-м

Копірайт зображення AFP Image caption Шесть лет спустя Фальконе был убит, когда в полицейской машине взорвалась подложенная по приказу Риины бомба

Не стали молчать

Однако из-за его чрезвычайной жестокости сотни членов мафии стали в 1980-е и 90-е нарушать круговую поруку, давая против Риины показания, что позволило судьям Джованни Фальконе и Паоло Борселлино привести на скамью подсудимых многих главарей мафии за бесчинства, чинимые их "солдатами".

В 1992 году Фальконе и Борселино были убиты в ходе развернутой Рииной "войны против государства".

Спустя год он был пойман и посажен за решетку, но даже находясь в тюрьме, Риина отдал приказ убить похищенного ранее 13-летнего мальчика, чтобы вынудить его отца не давать показания против мафии. Мальчика задушили, а его труп растворили в кислоте.

В знак протеста против ареста своего босса в 1993 году члены мафии устроили в Риме, Милане и Флоренции ряд взрывов, в результате которых погибли 10 человек.

Риина получил 26 пожизненных приговоров и был помещен в тюрьму со строгими мерами безопасности, предотвращавшими любые его контакты с членами преступного мира, а также строго ограничивавшими визиты родственников.

Недавно подписанная петиция, призывавшая выпустить Риину под домашний арест в последние дни жизни, вызвала гневные протесты со стороны родственников, потерявших близких от рук мафии.

Старший сын Риины, Джованни, также отбывает пожизненное заключение за четыре убийства.