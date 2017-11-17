В Киеве проверяют несколько ТРЦ из-за "минирования"

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В Киеве в шести торговых центрах проводится проверка и эвакуация из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители уточнили, что в целом проверяют информацию о заминировании 12-ти объектов.

"Аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции "Дарница", в шести развлекательных центрах, на станцях метро "Лыбидская"и "Святошин", а также в гостинице", - отметили в полиции.

В киевском метрополитене также подтвердили, что "Лыбидскую" закрыли для проверки.

На месте работают взрывотехники, прибыли пожарные.