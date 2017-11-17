Консулы посетили задержанного в Беларуси украинского журналиста

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Задержанного в Беларуси украинского журналиста "Украинского радио" Павла Шаройко посетил украинский консул. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире "112.Украина".

"Ему предоставлен государственный белорусский адвокат, который должен защищать интересы Шаройко. При этом адвокат не разглашает сути дела, якобы из-за запрета", - рассказал Томиленко.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич также подтвердил факт задержания украинца BBC Украина, но деталей не собщил.

"МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. МИД принимает меры в деле защиты прав задержанного гражданина Украины", - отметил Василий Кирилич.

Председатель НСТУ Зураб Аласания в Facebook сообщил, что Шаройко задержали по подозрению в шпионаже.

Он добавил, что от официальных ответов на их запрос посольство Беларуси "пока уклоняется".

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Задержали 25 октября

О задержании в Беларуси собкора "Украинского радио" Павла Шаройко заявил генпродюсер радио Дмитрий Хоркин.

"Перед тем около двух недель Павел Шаройко не выходил на связь, все попытки редакции дозвониться до него и его родственников не давали результата", - говорится в сообщении на сайте радио.

Светлана Мялик, которая возглавляет редакцию зарубежной корсети радио, рассказала, что ей о задержании господина Шаройко сообщила его жена.

Арест, по ее словам, произошел еще 25 октября в Минске.

"Перед тем силовики провели обыски в квартире. ... Общение с ним происходит через переписку. Свидание не дают", - написала Светлана Мялик в Facebook, ссылаясь на слова жены.

Дмитрий Хоркин также добавил, что жена не хотела раньше разглашать эту информацию, чтобы не навредить мужу.

Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что союз требует освобождения коллеги.

В КГБ Беларуси сказали изданию TUT.BY, что не комментируют ситуацию.

В августе в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб.

Через 14 дней ФСБ России сообщило украинским дипломатам, что он в СИЗО в Краснодаре. Парня задержали по обвинению по статье "о терроризме".

В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался в соцсетях.

За решеткой в ​​России уже более года находится журналист агентства "Укринформ" Роман Сущенко. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.