Сильвестр Сталлоне отверг обвинения в домогательствах к фанатке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представитель Сталлоне назвала обвинения "категорически ложными"

Американский актер Сильвестр Сталлоне отверг обвинения в сексуальном домогательстве к 16-летней фанатке, которое якобы произошло в 1980-х годах в Лас-Вегасе.

Ранее издание The Mail Online опубликовало, как там заявляют, полицейский рапорт 1986 года, который содержит детали инцидента, якобы имевшего место.

В издании утверждают, что девушка не выдвигала тогда никаких обвинений, потому что чувствовала себя "униженной и посрамленной", а кроме того, была еще и напуганной. Поэтому тогда никаких мер полиция не предпринимала.

В то же время пресс-секретарь Сильвестра Сталлоне - Мишель Бега заявила, что история, опубликованная журналистами, "категорически не соответствует действительности".

Госпожа Бега назвала нынешние обвинения "смехотворными", добавив: "Никто никогда не знал об этой истории до ее публикации сегодня, включая самого господина Сталлоне".

"И с господином Сталлоне по этому поводу никогда не связывались ни правоохранители, ни кто-либо другой", - отметила пресс-секретарь актера.

Согласно опубликованному The Mail Online рапорту, 16-летняя девушка претерпела домогательства в номере отеля Hilton Hotel в Лас-Вегасе в июле 1986 года, куда пришла, чтобы получить автограф у тогда 40-летнего Сталлоне. Согласно рапорту, к инциденту якобы был причастен также и охранник кинозвезды.

По словам девушки, охранник дал ей ключи от номера, где она позже вступила в сексуальный контакт с обоими мужчинами. В полицейском рапорте говорится: "Она заявила, что после того, как оделась, Сталлоне сказал ей, что они оба (с охранником) - женатые мужчины, и она не должна никому рассказывать о том, что произошло, потому что если она это сделает, они проломят ей голову".

В другом отчете об этом вероятном инциденте также говорится, что после этого мужчины рассмеялись, "и (девушка) также восприняла это как шутку". Однако после того, как девушка вышла из номера отеля, она "смутилась и испугалась, и не была уверена, была ли эта угроза все-таки шуткой".

В докладе говорится, что девушку не принуждали к сексуальному контакту, однако она была "напугана".

Известно, что в то время Сталлоне был в Лас-Вегасе, где снимал фильм "Изо всех сил" (Over the Top, 1987). Его охранника Майка де Луку застрелила полиция в 2013 году.

Эти же обвинения ранее уже появлялись в прессе - в феврале прошлого года их опубликовало издание Baltimore Post-Examiner. Представитель Сталлоне госпожа Бега отказалась комментировать, знал ли тогда о них актер.

В The Mail Online заявляют, что бывший детектив полиции, сержант Джон Самолович подтвердил журналистам, что "эта копия полицейского рапорта - это настоящая копия оригинального рапорта". Полиция пока никак это не прокомментировала.

Обвинения против Сильвестра Сталлоне дополнили ряд недавних обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против таких голливудских влиятельных фигур, как продюсер

Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и комик Луи Си Кей.