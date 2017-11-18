Акция за сохранение Летнего театра в Одессе закончилась потасовкой

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В Одессе 18 ноября вспыхнул конфликт между полицией и активистами, которые собрались в защиту Летнего театра в Горсаду, землю которого горсовет сдал под застройку, сообщает газета "Думская".

Не обошлось без пострадавших - травму головы получил глава полиций Одесской области Дмитрий Головин.

Отмечается, что на акцию собралось около 100 человек.

Столкновения между правоохранителями и активистами начались примерно через 30 минут после начала мероприятия, сообщает "Интерфакс-Украина". Провоохранители применили дымовые шашки.

В местной полиции сообщили, что в результате потасовки травмированы шесть полицейских. Там отметили, что конфликт спровоцировала "группа лиц в балаклавах".

"Среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители действовали толерантно и пытались избежать конфликтных ситуаций", - уточнил глава полиций Одесской области Дмитрий Головин.

По факту происходящего возбуждены уголовные производства по статье "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".