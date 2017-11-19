На Донбассе ранены четверо украинских военных

Копірайт зображення UNIAN

За минувшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения. Четверо украинских военных ранены, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении сепаратисты обстреливали Луганское, что на Светлодарской дуге, позиции АТО возле Новотошковского и Новоалександровки.

"Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцево. А вблизи Крымского и Золотого было применено стрелковое оружие", - уточнили в штабе.

На донецком направлении около десяти мин различных калибров боевики выпустили неподалеку Павлополя, стреляли в пригороде Авдеевки и возле Песков .