Демонстранты в Зимбабве радуются и требуют от Мугабе уйти
Тысячи людей в стране вышли на улицы, приветствуя то, что власть в стране взяла армия.
Они также требовали от президента Роберта Мугабе сложить полномочия.
Демонстранты рвали портреты лидера и пришли к его резиденции.
Армия вмешалась в политику в среду, когда господин Мугабе уволил своего заместителя. Это восприняли как сигнал того, что он готовит жену Грейс в свои преемники.
Президент тех пор находится под домашним арестом. Военные отрицают обвинения в перевороте и говорят, что и дальше считают Мугабе главнокомандующим.
93-летний президент руководил страной 37 лет.
Субботняя демонстрация прошла при поддержке армии и партии власти ЗАНУ-ПФ.
Ветераны войны за независимость, которые до последнего года были лояльны к президенту, также заявили, что Мугабе надо уйти.
У официальной резиденции президента некоторые из протестующих устроили сидячий протест перед линией оцепления силовиков.
Перед собравшимися также выступил оппозиционный лидер.
Корреспондент BBC Эндрю Хардинг из Хараре говорит, что это переломный момент и представить возвращение Мугабе к власти трудно.
Он также предполагает, что правящая партия, возможно, несколько теряет контроль над ситуацией и могут появиться требования создать переходное правительство с участием оппозиции.
Переговоры об отставке Мугабе
Анни Сой, BBC News, Хараре
За кулисами идут переговоры о том, чтобы убедить президента уйти.
Он, очевидно, настаивает, что не может этого сделать и таким образом легитимизировать переворот.
Военные отрицают что речь идет о перевороте. А со стороны международного сообщества оказывается давление, чтобы кризис решили конституционными средствами.
Переговорщики пытаются отыскать в законодательстве юридическую лазейку.
Субботний призыв к гражданам выйти на улицы похож на попытку придать некую легитимность переходному процессу.
Поддержка Мугабе продолжает падать. Ветераны войны за независимость, которые боролись вместе с ним против колониализма, также призвали бывшего лидера уйти.
Но наибольший удар президенту может нанести в воскресенье его партия. На встрече центрального комитета ЗАНУ-ПФ его могут уволить с поста партийного лидера.