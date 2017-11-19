Демонстранты в Зимбабве радуются и требуют от Мугабе уйти

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протест прошел при подержке партии власти и военных

Тысячи людей в стране вышли на улицы, приветствуя то, что власть в стране взяла армия.

Они также требовали от президента Роберта Мугабе сложить полномочия.

Демонстранты рвали портреты лидера и пришли к его резиденции.

Армия вмешалась в политику в среду, когда господин Мугабе уволил своего заместителя. Это восприняли как сигнал того, что он готовит жену Грейс в свои преемники.

Президент тех пор находится под домашним арестом. Военные отрицают обвинения в перевороте и говорят, что и дальше считают Мугабе главнокомандующим.

93-летний президент руководил страной 37 лет.

Копірайт зображення EPA Image caption Надписи на плакатах: "Мугабе должен уйти"

Субботняя демонстрация прошла при поддержке армии и партии власти ЗАНУ-ПФ.

Ветераны войны за независимость, которые до последнего года были лояльны к президенту, также заявили, что Мугабе надо уйти.

У официальной резиденции президента некоторые из протестующих устроили сидячий протест перед линией оцепления силовиков.

Перед собравшимися также выступил оппозиционный лидер.

Корреспондент BBC Эндрю Хардинг из Хараре говорит, что это переломный момент и представить возвращение Мугабе к власти трудно.

Он также предполагает, что правящая партия, возможно, несколько теряет контроль над ситуацией и могут появиться требования создать переходное правительство с участием оппозиции.

Image caption Армия не пускала демонстрантов к резиденции Мугабе

Переговоры об отставке Мугабе

Анни Сой, BBC News, Хараре

За кулисами идут переговоры о том, чтобы убедить президента уйти.

Он, очевидно, настаивает, что не может этого сделать и таким образом легитимизировать переворот.

Военные отрицают что речь идет о перевороте. А со стороны международного сообщества оказывается давление, чтобы кризис решили конституционными средствами.

Переговорщики пытаются отыскать в законодательстве юридическую лазейку.

Субботний призыв к гражданам выйти на улицы похож на попытку придать некую легитимность переходному процессу.

Поддержка Мугабе продолжает падать. Ветераны войны за независимость, которые боролись вместе с ним против колониализма, также призвали бывшего лидера уйти.

Но наибольший удар президенту может нанести в воскресенье его партия. На встрече центрального комитета ЗАНУ-ПФ его могут уволить с поста партийного лидера.