В Париже скончался знаменитый модельер Аззедин Алайя

Копірайт зображення Getty Images Image caption Алайя шил платья, которые подчеркивали женскую фигуру

В Париже на 78 году жизни скончался известный тунисский модельер Аззедин Алайя.

Алайя стал известным благодаря своим эротичным моделям платьев для знаменитых актрис и моделей в 1980-е годы. Его платья носили Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Мадонна, Джанет Джексон.

В его показах участвовали суперзвезды мира моды Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американская певица Рианна на церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе в 2013 году

Среди его клиенток были Грета Гарбо и Мишель Обама.

Алайя не воспринимал компромиссов в программах его собственных шоу. Он не интересовался рекламой и сплетнями во время недель мод.

В субботу в соцсетях появились первые сообщения о его смерти.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выставки парижского кутюрье устраивали по всей Европе

"Мы потеряли модельера с большим талантом, это очень печальная новость", - заявил французский кутюрье Пьер Карден.

Алайя родился в 1940 году, учился на скульптора в своем родном Тунисе и всю жизнь интересовался красотой человеческого тела.

Он переехал в Париж в конце 1950-х, в течение короткого времени работал в модных домах Кристиана Диора и Ги Ларош, а затем стал независимым кутюрье.