Зимбабве: партия Мугабе проводит переговоры об его отставке

  • 19 ноября 2017
Роберт Мугабе Копірайт зображення Getty Images
Image caption Президент Зимбабве Роберт Мугабе (архивное фото)

Ближайшие союзники из партии президента Роберта Мугабе проводят переговоры об его отставке.

Молодежное крыло правящей партии Zanu-PF ранее заявило, что также требует отставки 93-летнего президента.

Сегодня господин Мугабе должен встретиться с военными. Посредником между сторонами на этих переговорах будет католический священник.

Это будет вторая встреча между президентом и представителями вооруженных сил Зимбабве - первая прошла 16 ноября.

Армия вмешалась в политику после того, как господин Мугабе на прошлой неделе уволил вице-президента.

Еммерсона Мнангагву рассматривали как потенциального преемника президента. Его увольнение открыло путь к власти жене Мугабы Грейс, которая на 40 лет моложе него.

После того, как власть в стране взяли военные, 93-летний президент находился под домашним арестом.

Копірайт зображення AFP
Image caption На улицы столицы Зимбабве выходили десятки тысяч людей

Со среды в стране, по сообщениям, задержали ряд чиновников.

Десятки тысяч жителей Зимбабве вышли на улицы в субботу, чтобы отпраздновать отставку Мугабе.

Военные в телеобращении заявили, что сообщат нации о результатах переговоров с господином Мугабе "как можно скорее".

Корреспондент BBC Эндрю Хардинг из Харары сообщает, что сейчас идет переломный момент, и что господин Мугабе не сможет вернуть себе власть.

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