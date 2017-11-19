Зимбабве: партия Мугабе проводит переговоры об его отставке
Ближайшие союзники из партии президента Роберта Мугабе проводят переговоры об его отставке.
Молодежное крыло правящей партии Zanu-PF ранее заявило, что также требует отставки 93-летнего президента.
Сегодня господин Мугабе должен встретиться с военными. Посредником между сторонами на этих переговорах будет католический священник.
Это будет вторая встреча между президентом и представителями вооруженных сил Зимбабве - первая прошла 16 ноября.
Армия вмешалась в политику после того, как господин Мугабе на прошлой неделе уволил вице-президента.
Еммерсона Мнангагву рассматривали как потенциального преемника президента. Его увольнение открыло путь к власти жене Мугабы Грейс, которая на 40 лет моложе него.
После того, как власть в стране взяли военные, 93-летний президент находился под домашним арестом.
Со среды в стране, по сообщениям, задержали ряд чиновников.
Десятки тысяч жителей Зимбабве вышли на улицы в субботу, чтобы отпраздновать отставку Мугабе.
Военные в телеобращении заявили, что сообщат нации о результатах переговоров с господином Мугабе "как можно скорее".
Корреспондент BBC Эндрю Хардинг из Харары сообщает, что сейчас идет переломный момент, и что господин Мугабе не сможет вернуть себе власть.