Правительственная партия Зимбабве отстранила Мугабе

Копірайт зображення Reuters Image caption В октябре президент и первая леди Зимбабве встречались с молодежным крылом партии

Правительственная партия Зимбабве освободила президента страны Роберта Мугабе с должности партийного лидера.

Партия Zanu-PF назначила новым лидером Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе две недели назад уволил с должности вице-президента.

Именно освобождение господина Мнангагвы послужило началом ряда чрезвычайных событий, в ходе которых зимбабвийское войско вмешалось, чтобы не допустить назначения 93-летним Мугабе на пост главы государства его жены Грейс.

Первую леди вообще исключили из партии.

В воскресенье господин Мугабе должен провести переговоры с командованием войска, из его резиденции выехала автоколонна.

Накануне десятки тысяч зимбабвийцев вышли на улицы, требуя отставки президента и протестуя против действий супругов Мугабе.

Корреспондент BBC на заседании партии Zanu-PF Эндрю Хардинг выслал в Twitter видео того, как люди танцуют от радости после решения лишить Роберта Мугабе партийного лидерства.

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По словам нашего корреспондента, эти проявления радости сопровождали принятия решения, однако процедура лишения Мугабе лидерства в партии еще официально не завершена.

Несомненно, этот шаг усилит давление на президента, которому угрожают импичментом в случае, если он добровольно не сложит с себя обязанности главы государства.

Как развивались события:

• Две недели назад Роберт Мугабе освободил от должности своего тогдашнего вице-президента Мнангагву, который бежал из Зимбабве

• Начальник Генерального штаба войск Зимбабве генерал Константино Чивенга в понедельник предупредил, что войска будут вынуждены вмешаться, чтобы не допустить внутрипартийных чисток в руководстве Zanu-PF. Супруги Мугабе его за это раскритиковали

• В среду солдаты захватили помещение государственной телерадиокомпании

• Мугабе несколько дней находится под домашним арестом

• В субботу в Зимбабве прошли невиданные многотысячные акции протеста против его правления, которые еще больше ослабили его позиции.