Во время пожара в жилом доме в Пекине погибли 19 человек
В пожаре, вспыхнувшем в жилом доме на юге китайской столицы Пекине погибли 19 человек, а еще восемь получили ранения.
Сообщают, что пожарные несколько часов не могли погасить пламя. Причина пожара пока неизвестна.
Однако, пекинская полиция сообщила, что задержаны несколько подозреваемых.
Пожар вспыхнул в южном районе Дасин, где селятся в основном трудовые мигранты, стремящиеся сэкономить на жилье.
В том районе находятся несколько небольших швейных фабрик.
Более 30 пожарных машин из 14 различных бригад пожарных более 3 часов гасили пожар, вспыхнувший среди ночи.
Этот пожар пришелся на время роста напряженности в Пекине, вызванного решением городских властей улучшить вид центра города и закрыть неприглядные рыночные киоски.
Правозащитники говорят, что эта инициатива стала поводом для выселения трудовых мигрантов еще дальше на окраины столицы.
Смертельные пожары в Китае - распространенное явление в связи с пренебрежением правилами противопожарной безопасности.