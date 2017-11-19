Во время пожара в жилом доме в Пекине погибли 19 человек

Копірайт зображення Reuters Image caption 14 пожарных команд три часа гасили пламя

В пожаре, вспыхнувшем в жилом доме на юге китайской столицы Пекине погибли 19 человек, а еще восемь получили ранения.

Сообщают, что пожарные несколько часов не могли погасить пламя. Причина пожара пока неизвестна.

Однако, пекинская полиция сообщила, что задержаны несколько подозреваемых.

Пожар вспыхнул в южном районе Дасин, где селятся в основном трудовые мигранты, стремящиеся сэкономить на жилье.

Копірайт зображення AFP Image caption Пожарные спасли несколько человек, которые попали в больницу

Копірайт зображення AFP Image caption Этот пожар вспыхнул на фоне напряженности в Пекине

В том районе находятся несколько небольших швейных фабрик.

Более 30 пожарных машин из 14 различных бригад пожарных более 3 часов гасили пожар, вспыхнувший среди ночи.

Этот пожар пришелся на время роста напряженности в Пекине, вызванного решением городских властей улучшить вид центра города и закрыть неприглядные рыночные киоски.

Правозащитники говорят, что эта инициатива стала поводом для выселения трудовых мигрантов еще дальше на окраины столицы.

Смертельные пожары в Китае - распространенное явление в связи с пренебрежением правилами противопожарной безопасности.