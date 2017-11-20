Кремль спровоцировал гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин

Копірайт зображення facebook.com/pg/ato.news Image caption Фото разрушений с территории АТО, ноябрь 2017

Из-за действий Российской Федерации на Донбассе возникли экологическая и гуманитарная катастрофы. Об этом во время Международного форума по безопасности в Галифаксе, Канада, заявил глава МИД Павел Климкин.

"На Донбассе сейчас господствует почти гуманитарная и экологическая катастрофа, поскольку значительное количество угольных шахт - затоплены, водо- и электропроводы становятся целью обстрелов, однако россияне не реагируют, поскольку они задействованы в контрабанде, "черных" и "серых" операциях в регионе", - сказал г-н Климкин.

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По его убеждению, это должно побудить международное сообщество к усилению давления на РФ.

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"Нам следует проявлять больше солидарности и оказывать на Россию больше политического давления большим количеством санкций, однако общей позиции по этому поводу нет", - отметил министр.

По его словам, гибридная война, которую Россия ведет против западного мира, требует "координированного ответа на противодействие этим угрозам".

Эксперты считают, что последствиями вооруженного конфликта на востоке Украины, помимо человеческих потерь, является значительный ущерб экологическим системам и природным ресурсам.

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В отчете Украинского Хельсинского союза говорится, что и до начала конфликта развитая тяжелая промышленность региона - шахты, крупные металлургические заводы, химические гиганты "Стирол" и "Лисичанский НПЗ", - представляла немалую угрозу для окружающей среды. А во время конфликта ситуация еще больше обострилась.

По данным ООН на июнь 2017 года, с начала боев на востоке Украины погибли по меньшей мере 10 090 человек, среди них 2777 гражданских. Ранены 23 966 человек, более 1,6 млн человек стали переселенцами.

Россия последовательно отрицает, что является стороной конфликта на Донбассе.