В США умер лидер секты убийц Чарльз Мэнсон

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Чарльз Мэнсон - один из самый жестоких и известных преступников XX века - скончался в тюремной больнице в США. Он отбывал пожизненное заключение.

Печальная слава пришла к нему в 1960-е годы, когда члены образованной им коммуны "Семья" совершили ряд жестоких убийств.

В основе идеологии "Семьи" лежала искаженное понимание музыки The Beatles, в которой Мэнсон услышал призыв к войне между расами.

Одним из самых громких преступлений с участием Мэнсона стало массовое убийство 1969 года, в результате которого погибла молодая жена кинорежиссера Романа Полански - актриса Шэрон Тейт. Она была на девятом месяце беременности. Помимо нее банда Мэнсона убила в тот августовский вечер еще четыре человека.

Как все начиналось

Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в общественной больнице Цинциннати, штат Огайо. Его матери, Кэтлин Мэддокс было всего 16 лет.

При рождении он был назван "безымянный Мэддокс" ("no name Maddox"), но спустя неделю получил имя Чарльз Миллз Мэддокс.

Кто его отец, неизвестно до сих пор. Детство Мэнсона не было безоблачным, мать сажали в тюрьму, он учился в спецучреждениях для мальчиков, из которых убегал, угоняя автомобили и велосипеды.

В 20 лет у Мэнсона начались стычки с законом. Сначала ему давали испытательные сроки, потом он получил 10 лет, из которых отсидел восемь и вышел на свободу в 1967 году.

По воспоминаниям самого Мэнсона, когда он и его подруга Мэри стали путешествовать по Калифорнии, его стали находить люди, которые не могли найти себя в обществе. Они становились членами "Семьи", братьями и сестрами с новыми именами.

Их домом стало ранчо Спэн около Лос-Анджелеса, которое прежде использовали для съемок вестернов. На ранчо члены "Семьи" пели песни, занимались групповым сексом, служили мессы дьяволу, употребляли наркотики, а также резали животных и пили их кровь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Свадьба Романа Полански и Шэрон Тейт

Самое известное убийство

Одной из первых жертв банды стала беременная супруга режиссера Романа Полански Шэрон Тейт и еще четверо ее спутников.

Далее последовали известные в Лос-Анджелесе элитный парикмахер, владелец кофейни и другие.

Полиции удалось арестовать всех членов "Семьи". От смертной казни их спасло только то, что ее отменили в Калифорнии в 1972 году. В результате Мэнсону суд заменил высшую меру наказания девятью пожизненными сроками.