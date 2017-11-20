Беларусь обвиняет дипломата и журналиста из Украины в шпионаже

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Минск обвиняет Киев в создании агентурной сети на территории Беларуси.

В белорусском КГБ утверждают, что задержанный ранее украинский журналист Павел Шаройко признался в работе на разведку. Об этом заявил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

Советника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова объявили персоной нон-грата из-за того, что он якобы был координатором Шаройко. КГБ назвал дипломата сотрудником Главного управления разведки Минобороны, а его работу в посольстве - прикрытием.

"Задержали на горячем"

Белорусские спецслужбы заявляют, что Павел Шаройко - полковник военной разведки Украины, и его работа на посту аккредитованного корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины была прикрытием.

Как утверждает КГБ, они получили "доказательства его противоправной деятельности, наносящей вред национальным интересам Беларуси".

Во время обыска у Шаройко нашли копии разведывательных донесений, "направленных ранее в центр", сказал представитель КГБ.

Спецслужба утверждает, что Шаройко создал агентурную сеть из белорусов, которые за вознаграждение собирали для него разведданные.

В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по статье 358 УК Беларуси - за шпионаж.

При сборе секретных материалов также задержали гражданина Беларуси, его обвинили в государственной измене. Он, по сообщению Дмитрия Побяржина, признал свою вину и рассказал, что по заданию украинской разведки за деньги передавал информацию об обороноспособности Беларуси.

Работал в ГУР

Павел Шаройко окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности военная журналистика.

В 2001 году в Главном управлении разведки Минобороны Украины впервые создали пресс-службу, которую возглавил Павел Шаройко. В ГУР он работал до 2009 года.

В Беларуси Шаройко сначала возглавлял корпункт украинского агентства УНИАН, затем стал собкором "Украинского радио".

О задержании Павла Шаройко стало известно 17 ноября, когда об этом в Киеве заявил председатель Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Жена Шаройко Елена, которая была тогда в столице Украины, рассказала прессе, что не сообщала об аресте, боясь навредить мужу. По ее словам, в минской квартире, которую снимали супруги, в день задержания провели обыск.

Женщина впоследствии сообщила, что Павел Шаройко находится в СИЗО КГБ в Минске.

Дмитрий Побяржин рассказал, что КГБ и МИД информировали Украину о задержании Шаройко еще 25 октября, но "с учетом характера двусторонних отношений" договорились не разглашать информацию.

Как сообщают украинские СМИ, Елена Шаройко с дочерью вернулись в Минск, чтобы помогать мужу.

МИД Украины также проверяет информацию о задержании в Беларуси еще одного украинца - Александра Скибы. По данным СМИ, директора ОАО "Завод утяжелителей" задержали еще 15 ноября, когда он поехал в Минск на деловые переговоры.

В августе в Беларуси исчез 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины Павел Гриб. Позже стало известно, что его задержало ФСБ России и доставило в следственный изолятор российского Краснодара.