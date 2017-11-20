Умерла экс-чемпионка по теннису Яна Новотна

Копірайт зображення Getty Images Image caption Яна Новотна выирала Уимблдон после двух поражений в финалах несколькими годами ранее

Бывшая победительница Уимблдона, чешская теннисистка Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет.

В Женской теннисной ассоциации (WTA) заявили, что Яна Новотна, которая болела раком, "умерла в покое, окруженная семьей".

Яна Новотна дважды останавливалась в шаге от победы на Уимблдоне, когда в 1993 и 1997 годах проигрывала финал турнира.

В конце концов, в 1998 году чешская спортсменка наконец стала чемпионкой после победы над Натали Тозьей.

Яна Новотна запомнилась зрителям, когда в 1993 году расплакалась из-за поражения в финале от Штеффи Граф, и ее утешала герцогиня Кентская.

Тогда она лидировала по ходу игры, однако в итоге уступила.

В интервью ВВС в 2015 году Яна Новотна, вспоминая о той игре, признавалась: "На следующий день, хотя я и была грустная и разочарована, я открыла газету и мое фото с герцогиней Кентский было на первых страницах".

"На мгновение я почувствовала, будто именно я была победительницей, и это было замечательное чувство. У меня до сих пор есть те газеты с теми красивыми фото. Думаю, они показывают человеческую сторону профессионального тенниса, которую запомнят люди, а не то, что я проиграла", - добавила спортсменка.

"Нельзя сказать, что я больше горжусь финалом 1993 года, ведь я проиграла игру, в которой выигрывала. Но, возможно, он так много значит для меня, ведь он сделал меня лучшей теннисисткой и лучшим человеком", - констатировала Яна Новотна.

Память

"Яна вдохновляла как на корте, так и вне его всех, кто имел возможность ее знать", - заявил председатель WTA Стив Саймон.

"Ее звезда всегда будет сиять ярко в истории WTA. Наши соболезнования и мысли с семьей Яны", - добавил функционер.

Яна Новотна славилась мощными подачами и в общем индивидуальном зачете достигала второй ступени.

Она также - двенадцатикратная победительница турниров Большого Шлема в женском парном разряде и четырехкратная победительница турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде.

В 2005 году она вошла в Теннисный зал славы.

Многие нынешние и бывшие спортсмены выразили сожаление по поводу ее смерти.

"Она была настоящей чемпионкой во всех смыслах этого слова и его триумф в 1998 году будет долго жить в памяти", - говорится в заметке на официальном Twitter Уимблдона.