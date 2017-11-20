В Лондоне автобусы будут ездить на кофейной гуще

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Технологическая компания Bio-Bean придумала способ, как превратить кофейную гущу в биотопливо для двухэтажных красных автобусов. Такой общественный транспорт будет курсировать по Лондону уже с понедельника.

Такое горючее изготовили из кофейного масла, полученного из отходов кофе, и дизельного топлива.

В Bio-Bean говорят, что имеют достаточно кофейного масла для того, чтобы обеспечить движение одного автобуса в течение года.

Департамент транспорта Лондона все чаще использует биотопливо для сокращения транспортных выбросов.

Биотопливо, изготовленное с использованием отходов, таких как кулинарное масло и жир от обработки мяса, уже используют многие из 9500 автобусов столицы.

Однако это считается первым случаем, когда биотопливо, полученное из кофе, ввели в систему общественного транспорта Лондона.

Копірайт зображення BIO-BEAN

По информации компании, ежегодно жители Лондона производят 200 тысяч тонн кофейных отходов.

Компания забирает кофейную гущу из кафе и фабрик по производству растворимого кофе и добывает из этой гущи кофейное масло на своей фабрике.

Затем полученное масло перерабатывают в биотопливо B20.

Компания подсчитала, что британцам нужно выпивать более 2,5 млн чашек кофе, чтобы обеспечить достаточное количество биотоплива. Тогда автобус сможет ездить на нем целый год.

Шесть тысяч литров кофейного масла уже произвели.