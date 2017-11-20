Коалиционные переговоры в Германии провалились

Копірайт зображення Getty Images Image caption Партия Ангелы Меркель на последних выборах получила больше всего мандатов по сравнению с конкурентами, но этого не достаточно, чтобы сформировать правительство

Ангела Меркель оказалась перед самым серьезным вызовом за всю свою 12-летнюю карьеру канцлера из-за провала переговоров по формированию немецкого коалиционного правительства.

После четырех недель переговоров с партией Меркель ХДС / ХСС и "Зелеными" из переговорного процесса решили выйти "Свободные демократы" (FDP).

Лидер последних Кристиан Линднер заявил, что между политсилами "нет базы для доверия".

А президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что страна столкнулась с беспрецедентной ситуацией, и он планирует проводить переговоры со всеми партиями, в том числе и с теми, которые до этого не были привлечены к переговорам.

Ранее Ангела Меркель выразила сожаление по поводу провала "коалициады" и официально сообщила президенту о неудаче переговоров.

Заместитель председателя ХДС Армин Лашет рассказал журналистам, что в понедельник Ангела Меркель общалась с руководством партии, которое продолжает ее поддерживать.

В то же время руководитель Социал-демократической партии Мартин Шульц исключил возможность присоединения к большой коалиции с блоком Ангелы Меркель.

"Мы не боимся новых выборов", - заверил господин Шульц.

ХДС / ХСС победила на выборах в сентябре, однако до сих пор не может сформировать правительственную коалицию, ведь многие немецкие избиратели не поддержали ни одну из мейнстрим-партий.

Так ХДС / ХСС в новом созыве получила на 65 мандатов меньше, по сравнению с предыдущим, а социал-демократы - на 40.

Новое голосование?

Копірайт зображення AFP/ Getty Images Image caption Лидер FDP Кристиан Линднер заявил о серьезных проблемах с другими участниками переговоров

"Этот беспрецедентный политический кризис для поствоенной Германии, может означать конец эры Меркель", - отмечает корреспондент ВВС в Берлине Дженни Хилл.

Она добавляет, что коалиция с "Зелеными" и "Свободными демократами" была едва ли не единственным шансом для ХДС / ХСС сформировать правительство.

"Германия сейчас, скорее всего, вынуждена будет вернуться на избирательные участки. Впрочем, нет уверенности в том, партия госпожи Меркель захочет, чтобы именно она возглавляла ее на новых выборах", - говорит Дженни Хилл.

По ее словам, такая ситуация уже влияет на внешнюю политику Германии, ведь Ангела Меркель из-за внутриполитических дел не посетила форум лидеров стран ЕС в Швеции на прошлой неделе.

Немецкий канцлер также является одним участников переговоров по Донбассу в рамках "Нормандского формата", которые также не проводились уже на протяжении долгого времени.

Заявления переговорщиков

Как сообщают немецкие СМИ, партии, участвовавшие в коалиционных переговорах, имеют серьезные различия в вопросах налогов, мигрантов и политики защиты окружающей среды.

Несмотря на слухи, будто соглашение почти заключено, лидер FDP Кристиан Линднер и его коллеги по партии объявили, что выходят из переговоров.

"Свободные демократы" заявили, что другие участники переговоров не имеют четкого видения будущей модернизации страны, а после четырехнедельных переговоров осталось "много несоответствий, вопросов без ответов и конфликтов".

"Лучше не управлять вообще, чем управлять плохо. До свидания!" - подытожил Кристиан Линднер.

А сопредседатель "Зеленых" Симоне Петер обвинил "Свободных демократов" в том, что они "безответственные, подозрительные и действуют по расчету".

У "Зеленых" также заверили, что имеют много общего с ХДС / ХСС в вопросах, касающихся мигрантов, изменения климата и аграрной политики.

А в ХДС / ХСС выразили сомнения в том, что "Свободные демократы" вообще были всерьез настроены присоединиться к коалиции.

Что дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Политологи считают, что на новых выборах больше шансов выиграть у антииммигрантской и пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD)

Ангела Меркель теперь может попробовать сформировать правительство меньшинства вместе с "Зелеными".

Однако, это означает, что она будет вынуждена искать общую поддержку по каждому голосованию. А это серьезные перемены для политика, который привык управлять в условиях мощной коалиции.

Большую коалицию возможно сформировать при участии Социал-демократической партии, однако там уже неоднократно отвергали такой вариант.

В конце концов, еще одним вариантом являются новые выборы.

Их должен созвать президент Штайнмайер по длительной процедуре, которая будет длиться несколько месяцев.

По словам политологов, больше всего от новых выборов может выиграть партия "Альтернатива для Германии", поэтому другие парламентские силы попытаются избежать голосования.

Сейчас "Альтернатива для Германии", которая выступает против предоставления убежища иммигрантам, против ЕС и за сотрудничество с Россией, впервые вошла в состав Бундестага сразу с 94 мандатами, что делает ее третьей по величине парламентской партией.