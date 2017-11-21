Мугабе подал в отставку - спикер парламента Зимбабве

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мугабе обвиняют в том, что он хотел передать власть своей жене вопреки конституции

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку, заявил спикер парламента Джейкоб Муденда.

Он сделал это неожиданное объявление во время парламентских дебатов об импичменте лидера.

На прошлой неделе армия взяла страну под контроль, однако Мугабе отказывался подать в отставку.

На выходных в стране прошла демонтрация с требованием его ухода.

Слова спикера об отставке Мугабе парламентарии встретили радостными криками, а люди на улицах начали праздновать.

93-летний президент находится у власти с 1980 года.

Две недели назад он уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву. Это расценили как попытку открыть путь к власти жене Мугабе Грейс - чтобы она стала его преемником.

После этого в ситуацию вмешались военные. Сообщалось, что Мугабе поместили под домашний арест. Далее шли переговоры о его отставке.

В воскресенье партия власти Zanu-PF уволила Мугабе с поста своего лидера. Также из нее исключили Грейс Мугабе, которая моложе мужа на 40 лет.

Новым председателем партии был избран 75-летний экс-вице-президент Мнангагва.