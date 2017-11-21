Мугабе подал в отставку - спикер парламента Зимбабве
Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку, заявил спикер парламента Джейкоб Муденда.
Он сделал это неожиданное объявление во время парламентских дебатов об импичменте лидера.
На прошлой неделе армия взяла страну под контроль, однако Мугабе отказывался подать в отставку.
На выходных в стране прошла демонтрация с требованием его ухода.
Слова спикера об отставке Мугабе парламентарии встретили радостными криками, а люди на улицах начали праздновать.
93-летний президент находится у власти с 1980 года.
Две недели назад он уволил вице-президента Эммерсона Мнангагву. Это расценили как попытку открыть путь к власти жене Мугабе Грейс - чтобы она стала его преемником.
После этого в ситуацию вмешались военные. Сообщалось, что Мугабе поместили под домашний арест. Далее шли переговоры о его отставке.
В воскресенье партия власти Zanu-PF уволила Мугабе с поста своего лидера. Также из нее исключили Грейс Мугабе, которая моложе мужа на 40 лет.
Новым председателем партии был избран 75-летний экс-вице-президент Мнангагва.